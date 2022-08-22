Uşak'ta iplik fabrikasında yangın çıktı

Uşak Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor.

AA
22 Ağustos 2022 Pazartesi, 09:27
Uşak'ta iplik fabrikasında yangın çıktı
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Uşak Organize Sanayi Bölgesi'nde elyaf atıklardan iplik üretimi yapılan bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yoğun duman yükselen fabrikadaki yangının söndürülmesi için çok sayıda ekip çalışma yürütüyor.


Yangın iplik itfaiye

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