Uşak'ta kadın cinayeti: Bıçakla katledildi...
Uşak'ta evli olduğu erkek tarafından bıçaklanan 80 yaşındaki kadın, hayatını kaybetti. Cinayet zanlısı İ.H gözaltına alındı.
Sarayaltı Mahallesi'nde yaşayan İ.H. (82) ile eşi Ummühan H. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine İ.H, eşini bıçakladı.
KURTARILAMADI
Komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Ummühan H'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Cinayet zanlısı İ.H, evde polis ekiplerince gözaltına alındı. Kadının cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Video Haberler
- Faydasını bir 'bileydin'
- Gibon çiftinin yavrusu dünyaya geldi
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde saat 09.05’te hayat durdu
- Karabük’te Aronya üretimi başladı
- Evindeki bütün saatler 09.05’i gösteriyor
- ''Sevgi her engeli aşıyor''
- Görenler şoke oldu
- Pamuk ülkesinde bin liraya mont!
- 6'lı masada istifa resti
- Arkeoloji kazısında 'tılsımlı amulet' bulundu
En Çok Okunan Haberler
-
- Bari bugün yapmasaydınız!
- Ankara'da katliam: 5 kişi ölü bulundu
- Son saha çalışmaları ne söylüyor?
- AKP'li isim istifa etti
- Şırnak'ta bir öğrencinin ağabeyleri öğretmeni darbetti
- Kılıçdaroğlu'nu tazminata mahkûm etti
- 'G20 zirvesinde duyuru yapacağız'
- Uzmanından 'üçlü virüs' uyarısı: 'Tırmanış başladı'
- Cihan Kolivar cezaevinden konuştu
- Kredi kartı olanlar dikkat: '24 saat içinde başvurun'