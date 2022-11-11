Uşak'ta kadın cinayeti: Bıçakla katledildi...

Uşak'ta evli olduğu erkek tarafından bıçaklanan 80 yaşındaki kadın, hayatını kaybetti. Cinayet zanlısı İ.H gözaltına alındı.

AA
11 Kasım 2022 Cuma, 08:50
Uşak'ta kadın cinayeti: Bıçakla katledildi...
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Sarayaltı Mahallesi'nde yaşayan İ.H. (82) ile eşi Ummühan H. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine İ.H, eşini bıçakladı.

KURTARILAMADI

Komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Ummühan H'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cinayet zanlısı İ.H, evde polis ekiplerince gözaltına alındı. Kadının cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.


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