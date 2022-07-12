Uşak'ta kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Eşme ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Kamyonet sürücüsünün ise gözaltına alındığı bildirildi.

AA
12 Temmuz 2022 Salı, 16:23
Uşak'ta kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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Ahmetler Köyü yolundan Eşme-Uşak kara yoluna çıkan Adem Aldatmaz (54) idaresindeki plakasız motosiklet, C.K. (27) yönetimindeki 64 ABF 995 plakalı kamyonetle çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Ambulansla Eşme Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aldatmaz, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kamyonet sürücüsü C.K. ise gözaltına alındı.


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