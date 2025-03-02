Uşak'ta 'karbonmonoksit gazı' can aldı: Fadime Aydın hayatını kaybetti
Uşak'ın Eşme ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın hayatını kaybetti.
Üçeylül Mahallesi Geren Caddesi'nde yalnız yaşayan Fadime Aydın'a ulaşamayan yakınları evine gitti.
Aydın'ın hareketsiz yattığını gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Aydın'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
OTOPSİ YAPILACAK
Evdeki sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği değerlendirilen Aydın'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Eşme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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