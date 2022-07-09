Uşak’ta ormanlık alanlara girişler yasaklandı
Uşak Valisi Turan Ergün, muhtemel bir orman yangınlarını önlemek için Eylül ayı sonuna kadar ormana giriş ve çıkışların yasaklandığını açıkladı.
Uşak Valisi Turan Ergün, Kurban Bayramı nedeniyle İzmir - Ankara karayolu üzerinde Polis Şeker Uygulama Noktası’na gitti.
Polis uygulama noktasında açıklamalarda da bulunan Vali Turan Ergün, Eylül ayı sonuna kadar orman bölgelerine giriş ve çıkışların yasak olduğunu belirtti.
Vali Ergün, “Temmuz ayındayız ve sıcakların en yüksek seviyeye vardığı dönem. Geçen haftalarda da yine Muğla’da yangın yaşadık. Çevre illerle de uyumlu olarak ve orman komisyonu olarak özellikle ormana girişlerde bazı tedbirler aldık. Eylül sonuna kadar ormanlara başıboş girmek yasaklandı. Ormana sadece görevliler girebilecek. Onun dışında ormana girmek, ateş yakmak, piknik yapmak yasaklandı” şeklinde konuştu.
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