Manisa'da makilik yangını!
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde makilik alanda yangın çıktı. Yangın, 1 saat sonra ekipler tarafından söndürüldü.
Manisa'nın Alaşehir ilçesi Badınca Mahallesi'ndeki bir mermer ocağının yakınındaki makilik alanda saat 11.30 sıralarında yangın çıktı.
Alevler kısa sürede rüzgarında etkisiyle yayıldı. Bölgeye, 1 söndürme helikopteri, Alaşehir Orman İşletme Şefliği'ne ait 6 arazöz, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ile Alaşehir Belediyesi Fen İşleri sevk edildi.
Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın, havadan ve karadan müdahaleyle 1 saatte söndürüldü.
5 DÖNÜM ALAN ZARAR GÖRDÜ
İlk belirlemelere göre 5 dönüm alan zarar gördü. Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.
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