Manisa'da makilik yangını!

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde makilik alanda yangın çıktı. Yangın, 1 saat sonra ekipler tarafından söndürüldü.

DHA
Yayınlanma: 19.07.2023 - 14:07
Manisa'da makilik yangını!
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Manisa'nın Alaşehir ilçesi Badınca Mahallesi'ndeki bir mermer ocağının yakınındaki makilik alanda saat 11.30 sıralarında yangın çıktı.

Alevler kısa sürede rüzgarında etkisiyle yayıldı. Bölgeye, 1 söndürme helikopteri, Alaşehir Orman İşletme Şefliği'ne ait 6 arazöz, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ile Alaşehir Belediyesi Fen İşleri sevk edildi.

Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın, havadan ve karadan müdahaleyle 1 saatte söndürüldü.

5 DÖNÜM ALAN ZARAR GÖRDÜ

İlk belirlemelere göre 5 dönüm alan zarar gördü. Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.


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