Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sattığı öne sürülen kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
Ekipler, araştırma sonucu kent merkezindeki bir adrese operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada, 382 gram metamfetamin ele geçirildi.
Operasyonda, şüpheliler B.H. ile yabancı uyruklu M.G. ile M.S. gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe cezaevine gönderildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Belediye başkanı gözaltında
- 'Ben Sedat Peker'e benzemem, yargılanacaklar!'
- Son dakika... Nurdağı Belediye Başkanı tutuklandı
- '7.2 ve 7.4 büyüklüğünde deprem bekliyoruz'
- Fenerbahçe tribünlerinde 'hükümet istifa' sloganları
- Heyelan korkuttu: 1.5 metrelik yarıklar oluşturdu
- AKP'li Tayyar'dan MHP dönüşü...
- 'Kazanacak aday Erdoğan, git ona çalış'
- Hasan Dağı'nda volkanik hareketlilik paniği
- Bella Hadid'ten Türkiye'deki depremzedeler için yardım