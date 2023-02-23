Okul servisinde uyuşturucu madde ele geçirildi
İzmir'de polisin durdurduğu okul servis minibüsünde yapılan aramada ses sisteminin içine gizlenmiş 32 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan minibüs şoförü E.A. (28) sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.
Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki Çanakkale karayolunda, arkasında 'Okul Taşıtı' yazan plakasız servis minibüsünü durdurdu.
Ekiplerce, minibüste yapılan aramada ses sistemine gizlenmiş 32 gram esrar, 1 tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 5 bin 800 TL ele geçirildi.
Olayla ilgili, servis minibüsü şoförü E.A. ile araç içerisinde bulunan Y.Ş. ve S.D. gözaltına alındı.
İki şüpheli polisteki ifadesinden sonra serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen minibüs şoförü E.A. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
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