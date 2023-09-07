Uşak’ta yaşlı adam evinde ölü bulundu
Uşak'ın Banaz ilçesinde yalnız yaşayan 73 yaşındaki Nazif Bozkaya evinde ölü bulundu.
Uşak’ın Banaz ilçesi 31 ağustos Mahallesi'nde yalnız yaşayan Nazif Bozkaya’dan bir süredir haber alamayan komşuları eve yaklaştıklarında içeriden kötü koku geldiğini fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce kapısı açılan evde 73 yaşındaki Nazif Bozkaya'nın cansız bedeni bulundu.
Savcının incelemesinin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan Nazif Bozkaya’nın cansız bedeni otopsi yapıldıktan sonra defnedilecek.
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