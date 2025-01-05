Uşak'ta yıkım sırasında göçük: İş makinesi operatörü enkaz altında kaldı

Uşak'ta belediyeye ait eski iş hanının yıkımı sırasında meydana gelen göçükte kepçe operatörü göçük altında kaldı. Operatörün kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Uşak'ta yıkım sırasında göçük: İş makinesi operatörü enkaz altında kaldı
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DHA
Yayınlanma: 05.01.2025 - 17:16

Köme Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bugün saat 15.30 sıralarında 4 katlı belediyeye ait eski iş hanının yıkımı sırasında göçük meydana geldi.

İş makinesi göçük altında kalırken, bölgeye itfaiye, Uşak İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Ekipler, operatörü kurtarmak için çalışma başlattı.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Uşak Belediyesi tarafından depreme dayanaksız olduğu için yıkımı gerçekleştirilen, belediye eski iş hanındaki göçüğe ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada. yüklenici firma tarafından yapılan yıkım sırasında göçüğün meydana geldiği belirtilip, "Ne yazık ki, bir iş makinesi ve operatörü de göçük altında kalmıştır. Yıkımın başından itibaren gerekli güvenlik önlemleri alınmış olup, çalışmalarımız devam etmektedir. Durumun en kısa sürede kontrol altına alınması için ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışmaktadır" denildi


Etiketler: #uşak #göçük #operatör

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