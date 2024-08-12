2 işçi göçük altında kalıp ölmüştü: Firari müteahhit yakalandı

İstanbul Tuzla’da, özel bir firmaya ait kazı çalışması sırasında göçük altında kalan iki işçinin hayatını kaybetmesiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, inşaatın firari müteahhidi yakalandı.

ANKA
Yayınlanma: 12.08.2024 - 21:20
2 işçi göçük altında kalıp ölmüştü: Firari müteahhit yakalandı
Abone Ol google-news

İstanbul Tuzla’da, Tepeören Mahallesi Akbaşak Sokak'taki özel bir firmaya ait kazı çalışması sırasında göçük altında kalan iki işçinin hayatını kaybetmesiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, inşaatın firari müteahhidi yakalandı. Gözaltına alınan müteahhit tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında daha önce 4 şüpheli gözaltına alınmıştı. 

Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılık ifadeleri sona erdi. Savcı, inşaatın müteahhidinin tutuklanması, diğer 4 şüpheliye de adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

Tuzla Tepeören Mahallesi Akbaşak Sokak'ta özel bir firmaya ait kazı çalışması sırasında göçük meydana gelmiş, çevre mühendisi Cengiz Öcalan (46) ve işçi Salih İğne (46) toprak altında kalarak hayatını kaybetmişti.


İstanbul haberleri tuzla haberleri firari haberleri müteahhit haberleri İşçi haberleri

İlgili Haberler

Cezaevi firarisi erkek, çocuklarının yanında kadını bıçakladı

Cezaevi firarisi erkek, çocuklarının yanında kadını bıçakladı
Konya'da vahşet: Cezaevi firarisi eski kayınvalidesi ile kayınbiraderini öldürdü

Konya'da vahşet: Cezaevi firarisi eski kayınvalidesi ile kayınbiraderini öldürdü
Organ ticaretinden 14 yıl hapisle aranan firari yakalandı

Organ ticaretinden 14 yıl hapisle aranan firari yakalandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler