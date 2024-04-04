Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş mazbatasını aldı

İstanbul'da, 31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den Üsküdar Belediye Başkanı seçilen Sinem Dedetaş, mazbatasını aldı.

DHA
Yayınlanma: 04.04.2024 - 19:21
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş mazbatasını aldı
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31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Sinem Dedetaş, CHP'den Üsküdar belediye başkanı seçildi. Dedetaş, mazbatasını Üsküdar İlçe Şeçim Kurulu Başkanlığında düzenlenen törenle aldı.

Mazbata törenine Dedetaş’ın ailesi, CHP İl Başkanı Özgür Çelik ,çok sayıda partili ve vatandaşlar katıldı. Başkan Dedetaş , seçim kurulunda yüzlerce vatandaş tarafından alkışlar ve sloganlar eşliğinde büyük coşkuyla karşılandı.

Mazbata töreninden sonra konuşan Dedetaş, "Bu onurlu gururlu göreve getirdiğiniz için çok teşekkür ederim. Size ve güveninize layik olmak için çok çabalayacağız .Önümüzde çok güzel bir dönem var.Tabi ki icraatlarımızla önce olacağımız ,çok çalıcağımız bir dönem. Sizlerin de destekleriyle iletişimi kaybetmeden, koparmadan Üsküdar’ı Üsküdar’lıların yönettiği bir döneme başlıyoruz.Hepimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Sinem Dedetaş, daha sonra vatandaşlarla birlikte Üsküdar meydanına kadar yürüdü.

 


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