Seçimi kazandı... Mazbatasını alamadan hayatını kaybetti
Konya'nın Hüyük ilçesinde,31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Ulupınar Mahallesi muhtarı seçilen Ayhan Küçükyılmaz, geçirdiği kalp krizi sonucu öldü.
Mahallede ikinci kez muhtarlığı kazanan 49 yaşındaki Küçükyılmaz, iş yerinde öğle saatlerinde kalp krizi geçirdi. Durumu gören yurttaşların ihbarıyla gelen 112 Acil Sağlık ekibi, Küçükyılmaz'ı Hüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Küçükyılmaz, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
MAZBATASINI ALAMAMIŞ...
Ayhan Küçükyılmaz'ın mahalle muhtarlığına seçilmesi nedeniyle henüz mazbatasını almadığı öğrenildi.
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