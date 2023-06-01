Üsküdar-Çekmeköy metrosunda seferler normale döndü
Metro İstanbul'un yaptığı açıklamaya göre, Üsküdar-Çekmeköy metro hattındaki teknik arıza nedeniyle bazı duraklarda yapılamayan seferler, arızanın giderilmesinin ardından normale döndü.
İstanbul'da sabah saatlerinde teknik arıza yaşanan Üsküdar-Çekmeköy metro hattında seferlerin normale döndüğü aktarıldı.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattımızda seferlerimiz Üsküdar-Çekmeköy arasında yapılmaya başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.
#MetroDuyuru #M5— Metro İstanbul (@metroistanbul) June 1, 2023
M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattımızda seferlerimiz Üsküdar-Çekmeköy arasında yapılmaya başlanmıştır. https://t.co/3WBOOtU4J6
YURTTAŞLAR İETT OTOBÜSLERİ İLE TAŞINDI
Üsküdar-Çekmeköy metro hattında, teknik arıza dolayısıyla bazı duraklarda seferler saat 06.15'ten itibaren 3 saat boyunca yapılamamıştı. Seferlerin yapılamaması nedeniyle metrodaki bazı duraklarda yolcu yoğunluğu oluşmuştu. Üsküdar-Yamanevler istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile yurttaşlara hizmet verildi.
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