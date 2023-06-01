Üsküdar-Çekmeköy metrosunda seferler normale döndü

Yayınlanma: 01.06.2023 - 07:00

Güncelleme: 01.06.2023 - 09:52

İstanbul'da sabah saatlerinde teknik arıza yaşanan Üsküdar-Çekmeköy metro hattında seferlerin normale döndüğü aktarıldı.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattımızda seferlerimiz Üsküdar-Çekmeköy arasında yapılmaya başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

YURTTAŞLAR İETT OTOBÜSLERİ İLE TAŞINDI

Üsküdar-Çekmeköy metro hattında, teknik arıza dolayısıyla bazı duraklarda seferler saat 06.15'ten itibaren 3 saat boyunca yapılamamıştı. Seferlerin yapılamaması nedeniyle metrodaki bazı duraklarda yolcu yoğunluğu oluşmuştu. Üsküdar-Yamanevler istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile yurttaşlara hizmet verildi.