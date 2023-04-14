Yer İstanbul... Metroda dumanlar yükseldi, yolcular tahliye edildi!

Kirazlı-Yenikapı hattının Menderes durağında durağa yanaşan metrodan yükselen dumanlar paniğe neden oldu. Durakta acil durum alarmları çalarken, yolcular tahliye edildi.

DHA
Yayınlanma: 14.04.2023 - 10:02
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İstanbul'da Kirazlı-Yenikapı hattının Menderes durağında durağa yanaşan metrodan yükselen dumanlar paniğe neden oldu. Durakta acil durum alarmları çalarken seferler bir süre durdu.

ACİL DURUM ANONSLARI YAPILDI!

Edinilen bilgiye göre, Kirazlı-Yenikapı hattının Menderes durağına saat 06.15'te yanaşan metronun altından dumanlar yükseldi. Görevliler hızla yolcuları tahliye ederken, durakta da acil durum anonsları yapıldı.

Görevliler metrodan yükselen dumana yangın söndürme tüpüyle müdahale etti. Bir süre yapılamayan seferler metronun hareket etmesinin ardından normale döndü. Durakta yaşananlar yolcuları yolcular cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.


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