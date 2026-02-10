Üsküdar’da 7 katlı metruk binanın çatısı alev alev yandı

Cumhuriyet Gazetesi Logo
10.02.2026 09:32:00
DHA
Üsküdar'da 7 katlı metruk binanın çatısında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, tüm çatıyı sardı.

Burhaniye Mahallesi Şeyh Şamil Sokak'taki 7 katlı metruk binanın çatısında saat 05.30 sıralarında yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler tüm çatıyı sararken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri alevlere merdiven ile müdahale etti.

Yangın, ekiplerin çalışmaları sonrası kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ekiplerin yaptığı kontrollerde binada kimsenin olmadığı belirlenirken yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. 

İlgili Konular: #Yangın #Üsküdar