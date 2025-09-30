Üsküdar’da Kuran kursunda yangın

Cumhuriyet Gazetesi Logo
30.09.2025 16:50:00
DHA
Üsküdar'da 2 katlı ahşap Kur’an kursunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenen bazı öğrenciler hastaneye götürüldü.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Valide-i Atik Mahallesi Çinili Sokak'ta 2 katlı ahşap binadaki Kur’an kursunda bilinmeyen nedenle çıktı.

Yangın, binanın ahşap olması nedeniyle büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi. Öğrenciler tahliye edildi. Sağlık ekiplerinin çalışmalarında dumandan etkilendiği belirlenen öğrenciler ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Yan binada oturan Ozan Yılmaz, "Bir anda yanmaya başladı. Simsiyah dumanlar yükseldi. Aşağıya indik. İtfaiye ve polisler geldi. Şu an her şey kontrol altında. Yaralanan kimse olmadı" dedi.

İlgili Konular: #Yangın #Kuran kursu

