Üsküdar'daki 'Evimin önüne çöp attın' kavgasında karar: 25 yıl hapis cezası!

Zeynep Kamil Mahallesi Dr. Fahri Atabey Caddesi'nde12 Nisan 2025'te saat 01.30 sıralarında Kenan Hamarat ile komşusu Erol Kuş arasında 'çöp atma' meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Kenan Hamarat, kendisini takip ettiği öne sürülen komşusu Erol Kuş tarafından girdiği restoranda bıçaklandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Kenan Hamarat, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrasında kaçan şüpheli Erol Kuş bir süre sonra emniyete giderek teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen Kuş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sanık Erol Kuş'un, İstanbul Anadolu 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Erol Kuş ile taraf avukatları katıldı.

'TASARLAYARAK ÖLDÜRME KASTIM BULUNMAMAKTADIR'

Duruşmada savunma yapan Erol Kuş, "Mütalaaya katılmıyorum benim kesinlikle öldürme kastım yoktur. Maktul beni darbetti aileme küfür ve hakaretler etti, karşıya geçtikten sonra da küfürlerine devam etmeye başladı. Ben sanığın bacak kısmına bıçakla vurmaya teşebbüs ettim. Tasarlayarak öldürme kastım kesinlikle bulunmamaktadır. Söylenen iddiaları kabul etmiyorum. Maktulün üzerinde tişört olduğunu söylüyorlar ancak olay günü maktulün üzerinde kazak bulunmaktaydı. Binada yönetici olduklarımı söylüyorlar ancak binanım herhangi bir yöneticisi de bulunmamaktadır. Beyanları tamamen yalandan ibarettir, bakmakla yükümlü olduğum ailem bulunmaktadır tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum" dedi.

'25 YIL HAPİS CEZASI'

Mahkeme heyeti, sanık Erol Kuş'un Kenan Hamarat'a yönelik eyleminin "Kasten öldürme" suçunu oluşturduğuna hükmetti.

Heyet, sanığı müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ancak sanığın duruşmadaki tutum ve davranışları ile pişmanlığını göz önünde bulundurarak takdiri indirim uyguladı. Sanık Kuş'a 25 yıl hapis cezası verildi.