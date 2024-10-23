Yayınlanma: 23.10.2024 - 15:15

Güncelleme: 23.10.2024 - 15:15

İBB Raylı Sistem Daire Başkanlığı, İstanbul’un Anadolu yakasındaki raylı sistem ağını tamamlayacak olan Üsküdar-Kadıköy-Maltepe tramvay hattı için İstanbul Valiliğine ÇED başvurusunda bulundu. Peki, Üsküdar-Kadıköy-Maltepe tramvayı ne zaman açılacak? Üsküdar-Kadıköy-Maltepe tramvayı durakları neler olacak?

ÜSKÜDAR-KADIKÖY-MALTEPE TRAMVAY HATTI NE ZAMAN AÇILACAK?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Üsküdar-Kadıköy-Maltepe’yi birbirine bağlayacak olan yeni tramvay hattı için ÇED başvurusu yaptı. Gerekli izinler alınarak bu yıl içinde yapımına başlanacak olan hattın, 3 yılda tamamlanması ve 2027 yılında kamuya açılması öngörülüyor.

ÜSKÜDAR-KADIKÖY-MALTEPE TRAMVAY HATTI GÜZERGÂHI

Üsküdar-Kadıköy-Maltepe Tramvay Hattı, 21 kilometre uzunluğunda ve 33 duraktan oluşacak. Güzergahı ise şöyle;

Üsküdar Meydan, Üsküdar Kaymakamlık, Zeynep Kamil, Karacaahmet, Numune Hastanesi, Haydarpaşa Teknik Lisesi, Rıhtım, Altıyol, Söğütlüçeşme, Ziverbey, Kuyubaşı, M.Ü Hastanesi, Çemenzar, Göztepe, Sahrayıcedit, Tüccarbaşı, Kazasker, Ayşekadın, Şenesenevler, Bostancı, Altıntepe, Küçükyalı, Adnan Kahveci, İdealtepe, Maltepe Kaymakamlık, Maltepe Beledyesi, Maltepe Meydan, Maltepe, Orhangazi, Cevizli, Tugay Yolu, Kır Sokak.