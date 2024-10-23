SED yardımı yattı mı? SED yardımı ne zaman yatacak?
Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı ödemelerinin ekim ayında ne zaman hesaplara yatırılacağı, ihtiyaç sahibi ailelerin gündeminde yer alıyordu. Peki, SED yardımı yattı mı? SED yardımı ne zaman yatacak?
Yardıma muhtaç ailelerin çocukları için, her ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen SED yardımı ödemelerinin ekim ayı tarihleri belli oldu. Peki, SED yardımı yattı mı? SED yardımı ne zaman yatacak?
SED YARDIMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?
SED yardımı ödemelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı, ihtiyaç sahibi yurttaşlar tarafından merak ediliyor.
Ekim ayına ilişkin SED yardımı ödemeleri ayın 23 Ekim itibarıyla hesaplara yatırılmaya başladı.
Etiketler: #Aile ve Sosyal Hizmetler #yardım #SED
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