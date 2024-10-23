Yayınlanma: 23.10.2024 - 12:38

Güncelleme: 23.10.2024 - 12:38

41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı her yıl olduğu gibi bu yıl da zengin etkinlik, söyleşi, panel, şiir dinletisi ve atölyelere ev sahipliği yapacak. Peki, TÜYAP kitap fuarı başladı mı? TÜYAP kitap fuarı ne zaman başlayacak?

TÜYAP FUARI NE ZAMAN?

TÜYAP'ın resmi sayfasından yapılan açıklamada; "TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından, Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliği ile 2-10 Kasım 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan 41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, 1000 'i aşkın yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla yüzlerce yazarı İstanbul ve çevre kentlerden okuyucularla buluşturacak. Bu sene 41. yılını kutlayacak olan ve düzenlendiği ilk yıldan bu yana çok sayıda kültür etkinliklerine ev sahipliği yapan İstanbul Kitap Fuarı 2024 yılında da kitapseverler ile buluşmak için gün sayıyor." denildi.