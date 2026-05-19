Üsküdar-Sultanbeyli arası 50 dakika olacak! Sultanbeyli metrosu için tarih verildi

19.05.2026 15:32:00
Haber Merkezi
İstanbul Anadolu Yakası'nın trafik yükünü büyük ölçüde hafifletecek olan M5 Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı'nın son uzatma etabı için geri sayım başladı. Toplamda 4 istasyondan oluşan ve iki merkez arasındaki ulaşım süresini 50 dakikaya indirecek dev proje, 22 Mayıs'ta İstanbulluların hizmetine sunulacak.

 İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapımı sürdürülen ve Anadolu Yakası'nın en önemli ulaşım akslarından biri olan M5 Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda beklenen müjdeli haber geldi. Hattın merakla beklenen Sultanbeyli uzatması, entegrasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte ulaşıma açılıyor.

ÜSKÜDAR-SULTANBEYLİ ARASI 50 DAKİKAYA DÜŞÜYOR

Yeni etapla birlikte Üsküdar ile Sultanbeyli arasındaki yolculuk süresinde tarihi bir düşüş yaşanacak. Mevcut durumda trafik yoğunluğuna bağlı olarak 150 dakikayı bulabilen seyahat süresi, metronun devreye girmesiyle birlikte yalnızca 50 dakikaya inecek. 4,40 kilometre uzunluğundaki ve 4 istasyondan oluşan bu ikinci etap, bölge sakinlerine hızlı, güvenli ve konforlu bir ulaşım alternatifi sunacak.

SAATTE 64 BİNİ AŞKIN YOLCU TAŞINACAK

Cumhuriyet’in edindiği bilgilere göre; saatte tek yönde 64 bin 800 yolcu taşıma kapasitesine sahip olan yeni hat, özellikle mesai başlangıç ve bitiş saatlerinde Anadolu Yakası'ndaki toplu taşıma yükünü önemli ölçüde azaltacak. M5 Üsküdar–Samandıra Metro Hattı’nın mevcut aktarma ve entegrasyon merkezleri, Sultanbeyli etabının açılmasıyla birlikte kesintisiz olarak hizmet vermeye devam edecek.

YENİ METRO HATLARINA ENTEGRE OLACAK

Gelecek dönem planlamaları kapsamında hattın kapsama alanı daha da genişletilecek. Sultanbeyli metrosunun, ilerleyen süreçte yapımı devam eden M12 Göztepe–Ümraniye Metro Hattı’na ve M14 Altunizade–Bosna Bulvarı Metro Hattı’na entegre edilmesi bekleniyor. Böylece İstanbul genelindeki raylı sistem ağı birbirine daha güçlü bağlarla bağlanmış olacak.

SULTANBEYLİ METROSU NE ZAMAN AÇILACAK?

İstanbulluların yoğun olarak araştırdığı "Sultanbeyli metrosu ne zaman açılacak?" sorusu da yanıt buldu. Dev ulaşım hattı, 22 Mayıs saat 11.00'de düzenlenecek resmi törenle vatandaşların kullanımına açılacak.

