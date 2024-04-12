Üsküdar vapurunda yolcular arasında biber gazlı kavga: Ortalık bir anda karıştı

Eminönü-Üsküdar seferini yapan vapurda çıkan kavgada bir yolcu tartıştığı kişiye biber gazı sıktı. Biber gazından vapurdaki yolcular da etkilendi.

İHA
Yayınlanma: 12.04.2024 - 18:46
Üsküdar vapurunda yolcular arasında biber gazlı kavga: Ortalık bir anda karıştı
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İstanbul’da Ramazan Bayramı tatilinde toplu taşıma araçlarının ücretsiz olması yoğunluğa neden olurken, kalabalıktan rahatsız olan yurttaşlar arasında da zaman zaman gergin anlar yaşanıyor.

Eminönü-Üsküdar seferini yapan vapurda seyahat eden yolcular arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

BİBER GAZI SIKTI, HAKARET ETTİ

Yer kapma nedeniyle çıktığı düşünülen tartışmada yolculardan biri diğerine çantasından çıkardığı biber gazını sıktı. Çevredeki yolcular biber gazından etkilenmemek için kaçışırken, kadın yolcuların birbirlerine hakaret ettiği görüldü.

Kavga Eminönü’nden Üsküdar’a kadar devam ederken, gözüne biber gazı sıkılan kadın yolcu, güvenlik görevlilerinden yardım isteyerek biber gazı sıkan kişiden şikayetçi oldu.


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