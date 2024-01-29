Üsküdar ve Kadıköy'de dolu, Kartal'da kar yağdı

Yayınlanma: 29.01.2024 - 09:02

Güncelleme: 29.01.2024 - 09:23

Üsküdar ve Kartal'da dolu sürprizi ile karşılaşan sürücüler trafikte yavaş ilerlerken, Kartal'da başlayan kar ise sürücülere zor anlar yaşattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün, İstanbul için yaptığı uyarıların ardından Üsküdar ve Kadıköy'de dolu, Kartal'ın yüksek kesimlerinde ise kar etkili oldu. Beklenen yağış gecenin ilerleyen saatlerinde kendini gösterirken, bazı ilçelerde yağan dolu ise trafiğe çıkan sürücülerde şaşkınlığa yol açtı.

Üsküdar ve Kadıköy'de bir anda başlayan dolu nedeniyle sürücüler trafikte yavaş ve dikkatli ilerledi. Kartal Aydos tepesi ve çevresinde ise lapa lapa kar yağışı etkili oldu. Yollar beyaz örtüye bürünürken, evlerin çatısında ise kar birikintileri oluştu.

İBB VE AKOM'DAN UYARI

Kar yağışının ilerleyen saatlerde belli aralıklarla yağması beklenirken, İBB ve AKOM'da vatandaşları oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları yönünde uyardı.