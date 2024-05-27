Üsküdar'da 3 kişinin öldüğü silahlı çatışmayla ilgili 10 kişi tutuklandı

İstanbul Üsküdar'da barışmak üzere kahvehanede bir araya gelen husumetli iki aile arasında yaşanan ve 3 kişinin ölümü 5 kişinin ise yaralanmasıyla sonuçlanan çatışmayla ilgili 10 şüpheli tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 27.05.2024 - 08:37
Üsküdar'da 3 kişinin öldüğü silahlı çatışmayla ilgili 10 kişi tutuklandı
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Olay, Ünalan Mahallesi Ayazma Caddesi Özcan Sokak’ta geçtiğimiz 23 Mayıs Perşembe günü saat 20.10 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çocuklar arasında yaşanan kavga nedeniyle aralarında husumet doğan iki aile üyeleri, barışmak için sokak üzerindeki kahvehanede bir araya geldi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Barışma görüşmeleri sürerken, iki aile üyeleri arasında çıkan tartışma bir anda silahlı kavgaya dönüştü. Caddeye de taşan çatışmada, 3 kişi hayatını kaybederken 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayın ardından yapılan çalışmalarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayına getirildi. Savcılık ifadelerinin ardından hakimliğe sevk edilen şüphelilerinden 10’u tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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