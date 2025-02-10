Üsküdar’da çöp kamyonu dereye uçtu

Yayınlanma: 10.02.2025 - 23:37

Güncelleme: 10.02.2025 - 23:37

Kaza, İstanbul Üsküdar Yavuztürk Mahallesi Kurtuluş Sokak’ta saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yokuş aşağı seyreden Üsküdar Belediyesi’ne ait çöp kamyonu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki dereye uçtu.

Kazada kamyon sürücüsü hafif yaralandı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, ambulans ve zabıta ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri güvenlik önlemleri alarak sokağı trafiğe kapattı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kamyonu dereden çıkarmak için çalışmaları devam ediyor.

