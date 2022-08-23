Üsküdar'da ilginç görüntü: Otomobilin üzerinde uyudu
İstanbul Üsküdar'da bir kişi sahil şeridine park edilen otomobilin üzerinde uyurken, başka bir kişi ise kayalıklarda uyudu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Üsküdar sahilinde bugün sabah saatlerinde sahilde yürüyüş yapanlar ilginç bir görüntüyle karşılaştı.
BİRİ ARABADA, BİRİ KAYALIKLARDA
Bir kişi sahil şeridine park edilmiş otomobilin üzerinde uyurken, başka bir kişi ise kayalıklarda uyudu.
O anlar cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.
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