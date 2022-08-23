Üsküdar'da ilginç görüntü: Otomobilin üzerinde uyudu

23 Ağustos 2022 Salı, 12:45

Üsküdar sahilinde bugün sabah saatlerinde sahilde yürüyüş yapanlar ilginç bir görüntüyle karşılaştı.

BİRİ ARABADA, BİRİ KAYALIKLARDA

Bir kişi sahil şeridine park edilmiş otomobilin üzerinde uyurken, başka bir kişi ise kayalıklarda uyudu.

O anlar cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.