İstanbul’da sağanak: Sarıyer’de istinat duvarı yıkıldı
Sarıyer'de yağış nedeniyle istinat duvarının üzerine yıkıldığı park halindeki otomobilde hasar oluştu.
Kazım Karabekir Paşa Mahallesi Kestane Suyu Sokak'ta arsanın kenarındaki istinat duvarı, yağış nedeniyle park halindeki otomobilin üzerine yıkıldı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi.
Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda, otomobil hasar görürken yol trafiğe kapatıldı.
Belediye ekiplerince molozların temizlenmesinin ardından yol tekrar trafiğe açıldı.
Etiketler: #sarıyer #istinat duvarı #istinat
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