Bodrum'da sağanak sonrası istinat duvarı çöktü
Muğla'nın Bodrum ilçesinde sağanak sonrası bir siteye ait istinat duvarı çöktü. Çöken duvarın altında kalan otomobilde hasar oluştu.
Olay, saat 09.00 sıralarında Dirmil Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi.
Gece saatlerinde etkili olan sağanağın ardından bir sitenin istinat duvarı çöktü.
Binada oturanların ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Çöken duvarın altında kalan otomobil, hasar gördü.
"ARABAMDA HASAR MEYDANA GELDİ"
Otomobil sahibi Tarık Helvacı, "7-8 yıldır taş duvarın altından foseptik suyu akıyor, yağışla da birlikte en sonunda çöktü. Allah'tan kimseye bir şey olmadı. Gürültüyle uyandık, arabamda hasar meydana geldi" dedi.
Etiketler: #muğla #otomobil #istinat duvarı
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