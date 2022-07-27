Üsküdar'da metrobüsten dumanlar yükseldi: Yolcular tahliye edildi

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Üsküdar'da seyir halindeki metrobüsün arka kısmından dumanlar yükseldi. Altunizade Durağı'na yanaşan metrobüsteki yolcular tahliye edildi.

DHA
27 Temmuz 2022 Çarşamba, 16:39

Altunizade-Söğütlüçeşme seferini yapan seyir halindeki metrobüsün arka kısmından bilinmeyen nedenle dumanlar yükseldi.

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Üsküdar Metrobüs altunizade

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