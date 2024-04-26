Üsküdar'da park halindeki araca çarpan otomobil takla attı

Yayınlanma: 26.04.2024 - 10:54

Güncelleme: 26.04.2024 - 10:56

Feci kaza, saat 22.00 sıralarında Üsküdar Ferah Mahallesi Günbattı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre 16 SPY 21 plakalı otomobilin sürücüsü S.C., seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki otomobile önden çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil takla attı. Takla atan otomobilin içerisinde sıkışan sürücü çevredeki vatandaşlar tarafından çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı, polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan sokak, otomobilin kaldırılmasının ardından açıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Park halindeki otomobilin sahibi Serhat Sapil, "Ben kapının önünde arabamı park ettim. Evden bir ses duydum zaten balkon civarındaydım. İndiğim zaman ters dönmüş arabayı gördüm. Bu şekilde de takla atıyor. Arkadaşın kanaması vardı elinde ama durumu çok kötü değildi. Diğer araç kötü durumda bizim araç değil. Yaralıyı biz camdan çıkardık. Kadın arkadaş çok kötü durumda değildi. Ambulansta ilk müdahaleyi yaptılar. Daha sonra yakınları hastaneye götürdü" dedi.