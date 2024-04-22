M5 Üsküdar-Samandıra metro hattında teknik arıza

Üsküdar-Samandıra metro hattındaki teknik arıza dolayısıyla seferler her iki yön tarafından Altunizade’ye kadar yapılıyor.

İHA
Yayınlanma: 22.04.2024 - 08:50
M5 Üsküdar-Samandıra metro hattında teknik arıza
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Sabahın ilk saatlerinde başlayan teknik arıza sebebiyle Altunizade metro istasyonuna gelen vatandaşlar kalabalık nedeniyle ilerlemekte zorlandı.

Samandıra ve Üsküdar yönünden gelen yolcular Altunizade istasyonunda trenlerden tahliye edildi. Yolcular güvenlik görevlileri tarafından başka yönden gelen trenlere doğru ilerledi.

METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA

Yolculara uyarı anonsu yapılırken Metro İstanbul, Üsküdar-Altunizade istasyonları arasına metro seferlerine ek olarak ücretsiz İETT otobüslerinin konulduğunu duyurdu.

Metro İstanbul’un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "M5 Üsküdar-Samandıra metro hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Altunizade istasyonundan aktarmalı olarak yapılmaktadır" denildi.


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