Üsküdar'da Sinem Dedetaş'a destek: 'Hayasız ve aşağılık, cinsiyetçi hareketleri nefretle kınıyoruz'

Yayınlanma: 17.04.2025 - 20:32

Güncelleme: 17.04.2025 - 20:32

Son dönemde sosyal medya üzerinden hedef alınan kadın belediye başkanlarından Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'a, belediye çalışanları destek verdi. Belediye binası önünde toplanan çalışanlar, “Hak, Hukuk, Adalet” ve “Sinem Başkan Onurumuzdur” sloganları attı, “Belediye Başkanımız Sinem Dedetaş’ın Yanındayız” yazılı pankart açtı.

"CİNSİYETÇİ HAREKETLERİNİ NEFRETLE KINIYORUZ"

Basın açıklamasında temsilen söz alan bir belediye çalışanı, Üsküdar Belediyesi'nin geçmiş yönetiminin halkın iradesiyle seçilen Sinem Dedetaş’ı hazmedemediğini belirterek, “Eski başkanın periyodik olarak sosyal medyada yaptığı karalama ve iftiraların en sonuncusu olan belediye personellerinin maaşlarını ödeyemediği iftirasının ardından ağzı salyalı trollerin başkanımıza, tam da acizliklerini ve seviyelerini sergileyici şekilde hayasız ve aşağılık, cinsiyetçi hareketlerini nefretle kınıyoruz” dedi.

Geçmiş dönemde yaşananların anımsatıldığı açıklamada, “Eski belediye başkanına gelince, personel üzerinden siyaset yapmanın altından kalkamazlar. Biz önceki dönemde personele yapılan zorbalıkları, personellerin zorunlu, yasal olmayan parti çalışmalarına zorlanmasını ve gece gündüz sokaklarda çalıştırılmaları ve kendi yandaş sendikalarına zorla üye olmamızı unutmadık” ifadelerini kullandı. Çalışan, tepkisini şu ifadelerle sürdürdü:

“Geçmiş zamanlarda bize yalan söyleyen eski yöneticiler ve onların destekçileri ile trol ordusu, sayın başkanımıza saldırıda bulunuyor. Mesnetsiz ve hadsiz yakıştırmalarda bulunuyorlar. Bu yaptıkları hadsiz yakıştırmalarını kendilerine aynen iade ediyoruz.”

"Başkanımızın her zaman yanında olacağımızı ve her zaman ona destek vereceğimizi burada ilan ediyoruz"

Mevcut Başkan Sinem Dedetaş’ın göreve gelmesiyle birlikte belediyede olumlu bir atmosferin oluştuğu kaydedilen açıklamada, “Son bir yıldır, Sinem Hanımefendinin başkan olmasıyla birlikte belediyemize bahar geldi, personelin yüzü güldü, işe huzurla geliyoruz, ne para ne pul hiçbiri bizim huzurumuzun önüne geçemez. Başkanımızın her zaman yanında olacağımızı ve her zaman ona destek vereceğimizi burada ilan ediyoruz. Sinem Başkan onurumuzdur, Sinem Başkan yalnız değildir” denildi.