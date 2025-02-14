Üsküdar’da toprak kayması: Drone ile görüntülendi!
Üsküdar’da meydana gelen toprak kayması günün ilk ışıklarında drone ile görüntülendi
Olay, saat 23.00 sıralarında Küplüce Mahallesi Atlas Çiçeği Sokak’ta meydana geldi.
Sokaktaki iki binanın arka tarafında eskiden taş ocakları olarak kullanılan arazide heyelan meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve zabıta ekipleri sevk edildi.
Olayda can kaybı ve yaralanma olmadığı öğrenilirken 9 daire ve 3 dükkanın olduğu iki bina tedbir amaçlı tahliye edildi.
Günün ilk ışıklarında ise olayın büyüklüğü ortaya çıktı.
Olay yerini gören çevre halkı tedirginlik yaşarken olay yeri drone ile görüntülendi.
Etiketler: #Üsküdar #Toprak kayması #sokak
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