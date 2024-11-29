Marmara Adası'ndaki mermer ocağında ikinci toprak kayması: MAPEG çalışmaları durdurdu
Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'nda bulunan mermer ocaklarında yaşanan toprak kaymaları devam ediyor. 24 Kasım'daki göçükte iki işçi yaşamını yitirirken, son olayda can ve mal kaybı olmadığı belirtildi. MAPEG, ihlaller nedeniyle 8 firmanın çalışmalarını durdurdu.
Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'nda bulunan mermer ocağında toprak kayması meydana geldi.
İlçeye bağlı Saraylar Mahallesi'nde 24 Kasım'da E.Ö'ye ait mermer madeni ocağında meydana gelen toprak kaymasının ardından bugün de yine aynı mevkide bulunan Ö.G'ye ait mermer madeni ocağında toprak kayması oluştu.
CAN VE MAL KAYBI YOK
Göçük anı çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarınca kaydedildi. Olayda, herhangi bir can ve mal kaybı olmadığı belirtildi.
Bu arada Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG) Saraylar liman mevkisinde bulunan ve projeye uygun faaliyette bulunmayan 8 firmanın çalışmalarının geçici olarak durdurulmasına karar verdiği öğrenildi.
24 KASIM'DAKİ TOPRAK KAYMASINDA 2 İŞÇİ ÖLMÜŞTÜ
24 Kasım'da, ilçeye bağlı Saraylar Mahallesi'nde E.Ö'ye ait mermer ocağında toprak kayması meydana gelmiş, mermer bloklarının altında kalan Ahmet Özmen ve Mustafa Dak, yaşamını yitirmişti.
AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartılan Özmen ve Dak'ın cenazeleri, Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde defnedilmişti.
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