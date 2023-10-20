Üskürdar'da sahte ilaç imalathanesine operasyon!
İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı sahte ilaç operasyonu düzenlendi. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlarla Soruşturma Bürosu tarafından yurtdışından kaçak yollarla getirilen ham maddeler ile sahte ilaç üreten, depolayan, satan işletme ve şüpheliler hakkında çalışma başlatıldı.
Ekipler, 1 yıllık teknik ve fizik takibin ardından, İstanbul, Zonguldak, Bursa ve Sakarya'da 47 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında Üsküdar Cumhuriyet Mahallesi Doğanay Sokak'ta bulunan 2 katlı bir işyerine baskın yaptı.
Eş zamanlı yapılan operasyonda, imalathaneye dönüştürülen sağlıksız ortamda hormon, Spinal Müsküler Atrofi (SMA) kanser, vitamin takviyesi için üretilen ve piyasaya sürülmeye hazır ilaçlar ve ham madde, piyasa değeri yaklaşık 200 bin dolar olan makina ele geçirildi.
Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
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