Üst aramasında yakalandı... Manisa’da jandarmadan 'uyuşturucu' operasyonu: 1 gözaltı

Manisa’nın Akhisar ilçesinde Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ile merkez karakolun istihbaratı üzerine bir kişinin üst aramasında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken gözaltına alınan şahısla ilgili adli işlem başlatıldı.

Üst aramasında yakalandı... Manisa’da jandarmadan 'uyuşturucu' operasyonu: 1 gözaltı
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İHA
Yayınlanma: 29.11.2024 - 17:48

Manisa’nın Akhisar ilçesine bağlı Kayalıoğlu Mahallesi’nde Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ile merkez karakolun istihbaratı üzerine M.Ç. adlı şahsa üst araması yapıldı.

Aramada 504 adet sentetik ecza, 1 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan M.Ç. ile ilgili adli işlem başlatıldı.


Etiketler: #Manisa

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