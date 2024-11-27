Manisa'da inanılmaz olay... Önce sattı, sonra yedek anahtarla çaldırdı!

Manisa'nın Salihli ilçesinde lüks otomobil hırsızlığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Adresi ve yedek anahtarları vererek aracın çalınmasını istediği öne sürülen otomobilin eski sahibinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Manisa'da inanılmaz olay... Önce sattı, sonra yedek anahtarla çaldırdı!
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AA
Yayınlanma: 27.11.2024 - 15:46

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurtuluş Mahallesi'nde K.Y.'ye ait evin önünden ikinci el olarak satın alınan otomobilinin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İlçedeki kamera görüntülerini inceleyen ekipler, kiralık araçla ilçeye gelen şüphelilerin park halindeki lüks otomobili çaldıktan sonra Antalya'ya gittiklerini tespit etti.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli çalışma sonucu şüpheliler H.P. (24) ve İ.D. (24) gözaltına alındı. Otomobil, sahibine teslim edilirken, adliyeye sevkedilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan şüphelilerin ifadelerinde otomobilin eski sahibi M.U.'nun, kendilerine yedek anahtarı ve adresi vererek aracı çalmalarını istediğini öne sürdükleri öğrenildi. Polis ekipleri, M.U.'nun yakalanması için çalışma başlattı.


Etiketler: #anahtar #araç #otomobil #hırsızlık

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