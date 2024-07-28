Üst geçitten 2. kez atlamak isteyen genci polisler yakaladı

Yayınlanma: 28.07.2024 - 16:39

Güncelleme: 28.07.2024 - 16:39

Adıyaman'da Atatürk Bulvarı Adıyaman Adliyesi ön kısmında bulunan üst geçide çıkan Adar T. (19), henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı atlamak istedi. Üst geçidin demir korkuluklarından aşağıya sarkan Adar T’yi fark eden Adıyaman Adliyesi’nde görevli polis memurları üst geçide doğru koşarak genci atlamak üzereyken yakaladı.

Polis memurları tarafından üst geçitten indirilen genç, adliye bahçesine getirildi. Daha sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerince teslim alınan Adar T., polis memurlarının nezaretinde ambulansla tedbir amaçlı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

Öte yandan Adar T'nin 1 Aralık 2023 yılında yine aynı üst geçitten atlamaya çalıştığı ve yurttaşlar tarafından yakalanarak aşağıya indirildiği öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.