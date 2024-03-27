Uzmanlar KYK'deki öğrenci intiharlarına dikkat çekti: ‘Baskının yerini umut almalı’

Ocak ayından bu yana Kredi ve Yurtlar Kurumu’nda (KYK) kalan dört öğrenci intihar ederek yaşamına son verdi.

Şevval Aydoğan
Yayınlanma: 27.03.2024 - 04:00
Uzmanlar KYK'deki öğrenci intiharlarına dikkat çekti: ‘Baskının yerini umut almalı’
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Son olarak dün Karabük’te KYK’ye bağlı İsmail Necati Efendi Erkek Öğrenci Yurdu’nda kalan sanat tarihi bölümü öğrencisi 24 yaşındaki Berkay Yıldırım, yurt binasının 3. katından atlayarak yaşamına son verdi. Geçen ay ise Yıldız Teknik Üniversitesi’nde bir öğrenci camdan atlayarak intihar etmişti. 12 Ocak tarihinde ise Kilis’te KYK’ye ait kız öğrenci yurdunda kalan üniversite öğrencisi M.U (23) 6. kattan atlayarak intihar etmişti. 23 Ocak’ta ise Aydın’da Güzelhisar KYK Kız Öğrenci Yurdu’nda kalan Ceysu Sıla Alkaya (19) adlı öğrenci intihar ederek yaşamına son vermişti. 

‘ÇARESİZLİĞE MAHKÛMLAR’

Yaşanan öğrenci intiharlarını Eğitim-Sen Yükseköğretim Sekreteri Evrim Gülez ile konuştuk. Gençlerin sorunlarının çözümünde yalnız bırakıldıklarını belirten Gülez, “Ailesinin ekonomik desteğiyle okumak zorunda kalan öğrenciler iyice çaresizliğe mahkûm edildi. Öğrencilerin kendilerini özgür hissedebilecekleri ortamlar ne yazık ki yok. Öğrencinin yarınlarına umutla bakabilmesi için öncelikle kendilerine hak ettikleri değerin verilmesi gerekiyor. Psikolojik danışman yerine manevi danışman adı altında din görevlileri görevlendiriliyor. Etütlerde ders çalışmak yerine öğrencilere dini sohbetler dayatılıyor” dedi. 


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