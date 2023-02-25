Usta sanatçılar deprem için seslendirdi: Nesini söyleyeyim canım efendim
Birçok usta sanatçı bir araya gelerek, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından "Nesini Söyleyim Canım Efendim' türküsünü seslendirdi. Görüntüler, sosyal medyada gündem oldu.
Sanatçılar Belkıs Akkale, Burhan Şeşen, Edip Akbayram, Hüseyin Turan, Mehmet Gümüş, Mustafa Özarslan, Onur Akın ve Ufuk Beydemir, 44 bin 218 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardında "Nesini Söyleyim Canım Efendim" türküsünü seslendirdi.
Sanatçı Hüseyin Turan, türküyü seslendirdikleri anlara ait görüntüleri, Twitter hesabından paylaştı. Görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
Seslendirilen türkünün sözleri şu şekilde:
Nesini söyleyim canım efendim?
Nesini söyleyim canım efendim?
Gayri düzen tutmaz telimiz bizim
Telimiz bizim
Arzuhâl eylesem yâr yâr deftere sığmaz
Omuzdan kesilmiş kolumuz bizim
Arzuhâl eylesem yâr yâr deftere sığmaz
Omuzdan kesilmiş kolumuz bizim
Benim bu gidişe aklım ermiyor
Benim bu gidişe aklım ermiyor
Fukara hâlini kimse sormuyor
Kimse sormuyor
Padişah sikkesi yâr yâr selam vermiyor
Kefensiz kalacak ölümüz bizim
Padişah sikkesi yâr yâr selam vermiyor
Kefensiz kalacak ölümüz bizim
Serdari hâlımız böyle n'olacak?
Serdari hâlımız böyle n'olacak?
Kısa çöp uzundan hakkın alacak
Hakkın alacak
Mamurlar yıkılıp yâr yâr viran olacak
Akıbet alınır öcümüz bizim
Mamurlar yıkılıp yâr yâr viran olacak
Akıbet alınır öcümüz bizim
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