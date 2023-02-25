Usta sanatçılar deprem için seslendirdi: Nesini söyleyeyim canım efendim

Birçok usta sanatçı bir araya gelerek, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından "Nesini Söyleyim Canım Efendim' türküsünü seslendirdi. Görüntüler, sosyal medyada gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25 Şubat 2023 - 17:40
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Sanatçılar Belkıs Akkale, Burhan Şeşen, Edip Akbayram, Hüseyin Turan, Mehmet Gümüş, Mustafa Özarslan, Onur Akın ve Ufuk Beydemir, 44 bin 218 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardında "Nesini Söyleyim Canım Efendim" türküsünü seslendirdi.

Sanatçı Hüseyin Turan, türküyü seslendirdikleri anlara ait görüntüleri, Twitter hesabından paylaştı. Görüntüler sosyal medyada gündem oldu.


Seslendirilen türkünün sözleri şu şekilde:


Nesini söyleyim canım efendim?

Nesini söyleyim canım efendim?

Gayri düzen tutmaz telimiz bizim

Telimiz bizim


Arzuhâl eylesem yâr yâr deftere sığmaz

Omuzdan kesilmiş kolumuz bizim

Arzuhâl eylesem yâr yâr deftere sığmaz

Omuzdan kesilmiş kolumuz bizim


Benim bu gidişe aklım ermiyor

Benim bu gidişe aklım ermiyor

Fukara hâlini kimse sormuyor

Kimse sormuyor


Padişah sikkesi yâr yâr selam vermiyor

Kefensiz kalacak ölümüz bizim

Padişah sikkesi yâr yâr selam vermiyor

Kefensiz kalacak ölümüz bizim


Serdari hâlımız böyle n'olacak?

Serdari hâlımız böyle n'olacak?

Kısa çöp uzundan hakkın alacak

Hakkın alacak


Mamurlar yıkılıp yâr yâr viran olacak

Akıbet alınır öcümüz bizim

Mamurlar yıkılıp yâr yâr viran olacak

Akıbet alınır öcümüz bizim


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