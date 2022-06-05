İsmailağa 'şeyh'i Ustaosmanoğlu yoğun bakımda

05 Haziran 2022 Pazar, 09:12

Türkiye'deki en yaygın dinsel yapılanmalardan biri olan İsmailağa cemaatinin “şeyh”i Mahmut Ustaosmanoğlu hastaneye kaldırıldı.

Cemaatin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada "Üstadımız Mahmud Efendi Hazretlerimiz enfeksiyona bağlı rahatsızlanması sebebiyle hastanede müşahede altına alınmıştır. Şeyhimizin tez zamanda şifa bulması için başta ihvanımız olmak üzere Efendi Hazretlerimizin tüm sevenlerini duaya davet ediyoruz" denildi.

Ustaosmanoğlu’nun torunu Muhammet Fatih Ustaosmanoğlu da dedesinin yoğun bakımda ve durumunun stabil olduğunu açıkladı.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 yılında cemaati Fatih’teki merkezi kabul eden yerlerinde ziyaret etmişti. Erdoğan, 2014 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi ise doğrudan cemaatin Beykoz’daki “külliye”sinde Mahmut Ustaosmanoğlu’nu ziyaret etmişti.

93 yaşında bulunan Mahmut Ustaosmanoğlu’nun uzun yıllardır ağır hastalıklarla boğuştuğu biliniyor.