‘Usulsüz çakar’a 6 bin lira ceza

Edirne'nin Enez ilçesinde usulsüz çakar takıldığı belirlenen otomobilin sürücüsüne 6 bin 439 lira cezai işlem uygulandı.

DHA
Yayınlanma: 25.06.2024 - 14:41
‘Usulsüz çakar’a 6 bin lira ceza
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Keşan-Enez karayolunda Akhoca köyü mevkisinde yaptıkları trafik denetimi sırasında usulsüz çakar takıldığı belirlenen O.C. yönetimindeki otomobili durdurdu. 

Sürücü O.C.'ye usulsüz çakar takmaktan 6 bin 439 lira idari para cezası kesildi. 

Otomobildeki çakarlar ise söktürüldü.


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