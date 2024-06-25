‘Usulsüz çakar’a 6 bin lira ceza
Edirne'nin Enez ilçesinde usulsüz çakar takıldığı belirlenen otomobilin sürücüsüne 6 bin 439 lira cezai işlem uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Keşan-Enez karayolunda Akhoca köyü mevkisinde yaptıkları trafik denetimi sırasında usulsüz çakar takıldığı belirlenen O.C. yönetimindeki otomobili durdurdu.
Sürücü O.C.'ye usulsüz çakar takmaktan 6 bin 439 lira idari para cezası kesildi.
Otomobildeki çakarlar ise söktürüldü.
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