'Bu akşam ölecek' demişti: Ümit Özat'tan Ahmet Çakar'a sert tepki!
Eski milli futbolcu Ümit Özat, eski hakem Ahmet Çakar'ın katıldığı bir programda sarf ettiği sözler üzerine tepki gösterdi. Özat, kendisinin öleceğini söyleyen Ahmet Çakar'a, "Hiç düşünmüyor musun hoca, ‘Bu adamın çoluğu var çocuğu var, izlerse travma yaşar mı, yaşamaz mı’ diye. Ama bunlar senden beklenen şeyler" ifadelerini kullandı.
Ahmet Çakar, 2-2 biten Sivasspor- Fenerbahçe maçını yorumlamak için katıldığı programda eski milli futbolcu Ümit Özat’ı hedef aldı.
“Şu anda bir şey hissettim; Ümit Özat bu akşam ölecek” diyen Çakar’a sunucu “Allah korusun hocam, niye ölsün ya” diye tepki verdi. Ancak Çakar, bu sözleri sarf etmeye devam etti; “Vallahi diyorum, hissettim, hissettim… Hissettim, ölecek” dedi.
ÜMİT ÖZAT’TAN TEPKİ
X adlı sosyal medya hesabından Çakar’ın bu sözlerine tepki gösteren Ümit Özat, ailesinden birilerinin bu görüntüleri izlerse travma yaşayabileceğini belirterek şunları yazdı:
“Hiç düşünmüyor musun hoca, ‘Bu adamın çoluğu var çocuğu var, izlerse travma yaşar mı, yaşamaz mı’ diye. Ama bunlar senden beklenen şeyler. Merak etme itin duası kabul olsa gökten kemik yağar. Seninle yayın yaptığım için kendimden utanıyorum. Ayrıca duanla yaşamadım ki temennin ya da hissiyatınla öleyim.”
Hiç düşünmüyor musun hoca bu adamın çolugu var çocugu var izlerse travma yaşarmı yaşamazmı diye. ama bunlar senden beklenen şeyler.merak etme itin duası kabul olsa gökten kemik yağar.seninle yayın yaptıgım için kendimden utanıyorum ayrıca duanla yaşamadım ki temennin yada… https://t.co/Uiw5pLFA8h— Ümit Özat (@UmitOzatOnline) April 23, 2024
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