Bakan Yerlikaya duyurdu: Survivor finaline 'çakarlı araç' ile giden yarışmacılara ceza

Yayınlanma: 14.06.2024 - 23:45

Güncelleme: 14.06.2024 - 23:46

Trafikte çakar ve sirenli araç ile yolculuk yapan Survivor yarışmacıları o anları sosyal medyadan paylaştı. Söz konusu görüntüler büyük tepki topladı.

SURVİVOR FİNALİNE ÇAKARLI ARAÇLA YETİŞTİLER

Survivor 2024 yarışmacılarından Sahra Işık, Damla Can ve Yağmur Banda finale çakarlı ve sirenli araçla yetişti. Üç isim o anları da sosyal medyada paylaştı. İstanbul trafiğindeki o görüntüler ise sosyal medyada gündem oldu.

BAKAN YERLİKAYA: GEREĞİ YAPILDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya akşam saatlerinde yaptığı açıklama ile yaşanan durumla ilgili son gelişmeyi duyurdu.

Yarışmacılara idari para cezası uygulandığını belirten Ali Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

“GEREĞİ YAPILDI-18

Sivil Trafik Ekiplerimizin sosyal medya ve ulusal basına yansıyan ‘Bir yarışma programının 3 yarışmacısının İstanbul'daki büyük finale çakarlı araçla gitmesi’ haber ve görüntülerine yönelik yaptığı çalışmalarda;

Bu araç sürücünün "ışıklı ve sesli uyarı işareti veren cihazları, mevzuatta izin verilmeyen bir araca taktığı ve kullandığı tespit edilmiş ve yakalanmıştır. Araç sürücüsüne idari para cezası uygulanmış ve çakar/siren tertibatı söktürülmüştür. Görevi sırasındaki ambulans, itfaiye ve polis araçlarımızın trafikteki önceliği insan sağlığı ve suçlularla mücadeleye yöneliktir.

Usülsüz çakar kullanan ve trafikte üstünlük taslayanlara asla müsaade etmeyeceğiz.”