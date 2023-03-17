Usulsüz reçete ve rapor düzenleyen doktor serbest bırakıldı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde yeşil reçeteyle satılan ilaçları usulsüz reçete ve rapor düzenleyerek piyasaya sürdüğü iddia edilen Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahı H.E. (65) tutuklu bulunduğu Bandırma T Tipi Cezaevi'nden adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İHA
Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 12:26
Usulsüz reçete ve rapor düzenleyen doktor serbest bırakıldı
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Balıkesir merkezli İstanbul ve Kilis’te eş zamanlı düzenlenen operasyonda; "kamu kurum ve kuruluşları zararına nitelikli dolandırıcılık", "uyuşturucu madde ticareti", "resmi belgede sahtecilik", "özel belgede sahtecilik" suçlamalarıyla aralarında Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahı H.E.’nin de bulunduğu 9 kişi gözaltına alınmıştı.

H.E. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Bandırma T Tipi Cezaevine konulmuştu.

Üç ay boyunca tutuklu bulunan H.E., adli kontrol şartıyla tutuklu bulunduğu cezaevinden serbest bırakıldı.


Balıkesir Doktor Reçete reçetesiz rapor

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