Usulsüz reçete ve rapor düzenleyen doktor serbest bırakıldı

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 12:26

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 12:42

Balıkesir merkezli İstanbul ve Kilis’te eş zamanlı düzenlenen operasyonda; "kamu kurum ve kuruluşları zararına nitelikli dolandırıcılık", "uyuşturucu madde ticareti", "resmi belgede sahtecilik", "özel belgede sahtecilik" suçlamalarıyla aralarında Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahı H.E.’nin de bulunduğu 9 kişi gözaltına alınmıştı.

H.E. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Bandırma T Tipi Cezaevine konulmuştu.

Üç ay boyunca tutuklu bulunan H.E., adli kontrol şartıyla tutuklu bulunduğu cezaevinden serbest bırakıldı.