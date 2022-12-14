Balıkesir merkezli 3 ilde 'yeşil reçete' operasyonu: 9 gözaltı
Balıkesir merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, yeşil reçeteyle satılan ilaçları, usulsüz reçete ve rapor düzenleyip piyasaya süren hastane çalışanı ve eczacıların da aralarında olduğu 9 kişi yakalanıp, gözaltına alındı.
Balıkesir'in Gönen ilçesi Sarıköy Mahallesi'nde yeşil reçeteyle satılan ilaçlarla yakalanan 1 kişinin ifadesinden yola çıkan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Bandırma KOM Büro Amirliği ekipleri, teknik ve fiziki takip başlattı.
Aralarında hastane çalışanı ve eczacıların da olduğu şüphelilerin yeşil reçeteyle satılan ilaçları, usulsüz reçete ve rapor düzenleyip piyasaya sürdükleri ve sattıkları tespit edildi.
HASTANEDE GÖZALTI
Balıkesir'in Bandırma ve Gönen ilçeleri ile İstanbul ve Kilis'te eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 'Kamu kurum ve kuruluşları zararına nitelikli dolandırıcılık', 'Uyuşturucu madde ticareti', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Özel belgede sahtecilik' suçlamasıyla 9 kişi gözaltına alındı.
Usulsüz reçete ve rapor düzenlenmesine katkı sağlayan Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sekreter şefi olarak görev yapan Mehmet Gençtürk (45), hastanede çalışırken polisler tarafından gözaltına alındı.
12 BİN 400 AĞRI KESİCİ HAP EL GEÇİRİLDİ
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 12 bin 400 ağrı kesici niteliğinde hap, 300 enjeksiyonlu çözelti içeren kan sulandırıcı niteliğinde enjektör, 146 sentetik ecza hap, 1,78 gram esrar, 0,57 gram metamfetamin, 11 cinsel içerikli hap, 5 cinsel içerikli jel, 3 sahte fatura, 16 tabanca fişeği, dijital materyaller ve not kağıtları ele geçirildi.
Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Gençtürk tutuklandı, aralarında 2 hastane çalışanı, eczacı ve torbacıların olduğu 8 şüphelinin işlemleri sürüyor.
Video Haberler
- Hindinin fiyatı, kilosuna göre bin lirayı buluyor
- Özel öğrencilere okul bahçesinde doğayla iç içe eğitim
- Halit Kıvanç'ın adı stada verildi
- Lastikçinin fırladığı an kamerada
- Tarihi hamamda mahsur kalan 5 yavru köpek kurtarıldı
- Toros Dağları'ndan alıç topluyorlar
- Okul arazisinde yetiştirilen pamuktan 400 bin lira gelir
- Gökbakar, Recep İvedik 7'nin bilinmeyenlerini anlattı
- 128 kiloluk 'Fırat turnası'nı iş yerinde sergiliyor
- Akdeniz meyve sineğine 'cazibe' tuzağı
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu'na 'siyasi yasak' davası
- Skandalı kapatan savcının sicili
- İmamoğlu'ndan milyonlarca İstanbulluya çağrı
- 3 saatlik aranın perde arkası ortaya çıktı
- Kılıçdaroğlu'nun 'Ciddiye almıyoruz' sözlerine yanıt
- Kılıçdaroğlu'ndan 'Aslı Baykal' çıkışı
- Yine tarikat, yine cinsel istismar!
- Belediyeye operasyonda yeni gelişme
- Erdoğan'ın yeni başdanışmanı Hülagü oldu
- Referandumun kapısı aralandı