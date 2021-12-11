Subaylığa geçiş yönetmeliğinde değişiklik: ‘Evli olmama’ şartı kaldırıldı
Harp okulları dışındaki fakülte ve yüksekokullardan mezun olanların yedek subaylıktan muvazzaf subaylığa geçiş şartları arasında yer alan “evli, hamile, çocuklu olmamak, daha önceden evlenmemiş olmak” şartı kaldırıldı. Buna karşın Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokullarına giriş koşulları arasında yer alan aynı şartlar korundu.
Milli Savunma Üniversitesi’ne bağlı Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları yönetmelikleri ile Fakülte ve Yüksekokullar Askeri Öğrenci Komutanlığı ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksekokullardan Yetişen Subay ve Astsubaylara İlişkin Yönetmelik’te değişiklikler yapıldı. Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanan değişikliklere göre, 23 Mart tarihli Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları yönetmeliklerinde bu okullara giriş şartları arasında yer alan “Evli, hamile, çocuklu, daha önceden evlenmiş, herhangi bir kadınla veya erkekle nikahsız olarak karı-koca gibi birlikte yaşamamış/yaşamıyor olmak veya gayritabii cinsi eğilimleri tespit edilmemiş olmak” maddesi yeniden düzenlendi.
Bu madde ikiye bölünerek maddenin ilk bölümündeki ifade yanlışı düzeltildi ve Harp Okulları ile Astsubay Meslekyüksekokullarına giriş şartı “Evli, hamile, çocuklu, daha önceden evlenmemiş olmak” şeklinde düzenlendi. Bu maddenin devamındaki “Herhangi bir kadınla veya erkekle nikahsız olarak karı-koca gibi birlikte yaşamamış/yaşamıyor olmak veya gayritabii cinsi eğilimleri tespit edilmemiş olmak” şartı da ayrı bir maddede düzenlenerek yönetmeliklerdeki yerini korudu.
Yüksekokullardan Yetişen Subay ve Astsubaylara İlişkin Yönetmelikteki “Fakülte ve yüksekokulları kendi nam ve hesaplarına bitiren subay adayları ile yedeksubaylık hizmetleri sırasında müracaat edenlerde aranacak nitelikler” arasından “Evli, hamile, çocuklu, daha önceden evlenmemiş olmak” şartı kaldırıldı. Buna göre sivil üniversitelerden mezun kişilerin yedeksubaylıktan subaylığa geçiş başvuruları yapmaları durumunda evlenmemiş olma şartı aranmayacak.
Ayrıca yönetmelikteki sağlık raporuyla ilgili bir değişiklik de yapılarak bu kişilerin belirlenen tam teşekküllü hastanelerdenden “askeri öğrenci olur” raporu değil “muvazzaf subay/astsubay olur” raporu alması öngörüldü.
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