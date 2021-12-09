Erzurum'da 'Kuran kursunda 7 çocuğa cinsel istismar' iddiası

09 Aralık 2021 Perşembe, 17:00

Antalya'da kaçak tarikat yurdunda üniversite öğrencisinin kafasının kesilmesi ile yeniden konuşulmaya başlayan tarikat, cemaat ve dini eğitim veren kurslar; bu kez cinsel istismar iddiası ile gündeme geldi.

Erzurum Ekspres’ten Sinan Özçaylak, internet sitesinde kaleme aldığı yazıda, bir ihbar aldığını, ihbarda, Kur’an kursunda 10-11 yaşların 7 çocuğun cinsel istismara uğradığı, failin de kaçtığı söylendiğini yazdı. Özçaylak, müftüye ulaştığını fakat bir sonuç alamadığını belirtti. Yazıda ayrıca, Erzurum Valisi’ne ulaşan gazetecinin iddiayı doğruladığı ifade edildi.

Özçaylak’ın yazısı şöyle:

“Elim ayağım esti, böyle bir şey olabilir miydi? Önce inanamadım. Hemen yetkili, ilgili kim varsa aradım. Sesleri halleri tavırları olayın doğru olduğunu ele veriyordu. Sonra benim telefonum, bir çok kişi tarafından arandı. “ Aman bu olay duyulmasın, şehrin imajını düşün, bu tip kurumların imajını düşün kötü olur.” diyerek hatır koymak isteyenler oldu. Demek ki hepsinin haberi vardı.Kesin bilgiyi almak için sabahı zor ettim. “

Önce müftü beye ulaşmaya çalıştım, kendisi 1001 hatim programına Cumhurbaşkanını davet etmek için Ankara’da yoğun mesai harcıyormuş ulaşamadım. Sonra Müftü yardımcılarına ulaşmak istedim, kapı duvar. Hemen Erzurum Valisi Okay Memiş’in yanında aldım soluğu. Ne acıdır ki Vali bey olayı doğruladı. Zannının kaçmak isterken Yozgat’ta yakalandığını ve güvenlik nedeniyle de Erzurum’a getirilmediğini belirterek, Hemen adı geçen kurumda görevli bir çok kişi hakkında idari soruşturma başlatarak, görevden uzaklaştırıldıkları, Cumhuriyet Savcılığının da gerekli adli işlemleri başlattığını söyledi. Sayın Valimiz de Erzurum hassasiyetiyle ‘olayın haber olmaması arzusunu ilettikten sonra yine de siz bilirsiniz.’ dedi.

Zanlının yakalandığını duyuran Erzurum Valisi Okay Memiş, gerekli adli işlemlerin başladığını bildirdi."