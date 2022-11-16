Üvey kızına cinsel istismardan yargılanan sanıktan pişkin savunma: 'Çocuğum gibi seviyordum'
Kocaeli'nde üvey kızına cinsel istismar uyguladığı iddiasıyla tutuklanan sanık savunmasında, "Onu çocuğum gibi seviyordum" dedi. Cinsel istismar suçunu zincirleme şekilde işlediği belirlenen sanık, 26 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kocaeli'nde 8 Haziran 2020 tarihinde 15 yaşındaki N.Ş., annesinin birlikte yaşadığı üvey babası R.Y.’nin (56) cinsel istismarına maruz kaldığını iddia ederek, suç duyurusunda bulundu.
İfadesi alınan şüpheli R.Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Genç kızın, 2017 yılında da üvey babası tarafından cinsel istismara uğradığı ve şikâyette bulunduğu, aile baskısı sebebiyle şikâyetini geri çektiği öğrenildi.
"ONU ÇOCUĞUM GİBİ SEVİYORDUM"
Üvey kızına istismardan tutuklanan R.Y.'nin Kocaeli 3 Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık ve taraf avukatları katıldı.
Savunması için söz hakkı verilen sanık R.Y., suçlamaları kabul etmeyerek, "N.Ş.’yi kendi öz çocuklarımdan ayırmadım. Onu öpmemin sebebi cinsel amaçla değildir. Onu çocuğum gibi seviyordum" dedi.
26 AY 3 AY HAPİS
Mahkeme heyeti, sanığın cinsel istismar suçunu zincirleme şekilde işlediği kanaatine vararak 26 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.
İlgili Haberler
- Erzurum’daki Kuran kursunda cinsel istismar davası: Belletmenin ‘cinsel istismar’ ve ‘işkence’ davalarına birleştirme kararı verildi
- Erzurum'daki Kuran kursunda cinsel istismar davasında duruşma görüldü: ‘Çocuklarımızı koruyun’
- 'Cinsel istismardan' tutuklanan antrenör için istenen ceza belli oldu
- AKP'li başkan yardımcısının oğluna, 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismardan 31 yıl hapis
- Datça’da 6 yaşındaki çocuğa yönelik cinsel istismar davası ertelendi
- Kuran kursunda cinsel istismar davasında karar bozuldu: 'Çocuklar zarar görecek'
- 14 yaşındaki kız çocuğuna 'enişteden' cinsel istismar
- 3,5 yaşındaki çocuğuna cinsel istismardan yargılanan 'baba' beraat etti
- Her öğrenci için ayrı ceza verildi: Öğretmene, 'cinsel istismar'dan 35 yıl hapis
-
Video Haberler
- MHP'li başkana kayıtlı hattan teröristle görüşme
- 2011'de FETÖ'yü övdüğü sözleri böyle savundu
- Atmacayı itfaiye kurtardı
- Meslek aşkı herkesi hayran bırakıyor
- 60 yıldır saat tamir ediyor
- Genç çiftçi atıl araziyi tarıma kazandırdı
- Para kasaları, ‘can dostlara’ yuva oluyor
- SADAT İslam Birliği Bakanlığı önerdi
- ABD Büyükelçiliği'nden Soylu'ya yanıt
- Başıboş at, bulvarda otomobile çarptı
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Talimat gelince...'
- Tarkan yeni şarkısı 'Son Durak' için tarih verdi
- Dolarda tsunami geliyor!
- 'Sizin yeriniz bakan koltuğu değil, sanık sandalyesi'
- NATO üyesi Polonya'daki bir köye füze düştü
- Polonya'yı vuran füzeyle ilgili 'son dakika' gelişmesi
- Yeni Akit'ten Kılıçdaroğlu'na davet
- O 'güllerin' sırrı çözüldü
- 'Keşke söylememiş olsaydım...'
- İşte 'Taksim' bombacısının yeni görüntüleri