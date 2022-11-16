Üvey kızına cinsel istismardan yargılanan sanıktan pişkin savunma: 'Çocuğum gibi seviyordum'

Kocaeli'nde üvey kızına cinsel istismar uyguladığı iddiasıyla tutuklanan sanık savunmasında, "Onu çocuğum gibi seviyordum" dedi. Cinsel istismar suçunu zincirleme şekilde işlediği belirlenen sanık, 26 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İHA
16 Kasım 2022 Çarşamba, 15:56
Üvey kızına cinsel istismardan yargılanan sanıktan pişkin savunma: 'Çocuğum gibi seviyordum'
Abone Ol google-news

Kocaeli'nde 8 Haziran 2020 tarihinde 15 yaşındaki N.Ş., annesinin birlikte yaşadığı üvey babası R.Y.’nin (56) cinsel istismarına maruz kaldığını iddia ederek, suç duyurusunda bulundu.

İfadesi alınan şüpheli R.Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Genç kızın, 2017 yılında da üvey babası tarafından cinsel istismara uğradığı ve şikâyette bulunduğu, aile baskısı sebebiyle şikâyetini geri çektiği öğrenildi. 

"ONU ÇOCUĞUM GİBİ SEVİYORDUM" 

Üvey kızına istismardan tutuklanan R.Y.'nin Kocaeli 3 Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık ve taraf avukatları katıldı.

Savunması için söz hakkı verilen sanık R.Y., suçlamaları kabul etmeyerek, "N.Ş.’yi kendi öz çocuklarımdan ayırmadım. Onu öpmemin sebebi cinsel amaçla değildir. Onu çocuğum gibi seviyordum" dedi. 

26 AY 3 AY HAPİS 

Mahkeme heyeti, sanığın cinsel istismar suçunu zincirleme şekilde işlediği kanaatine vararak 26 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi. 

 


kocaeli cinsel istismar sanık

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler