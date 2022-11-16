Üvey kızına cinsel istismardan yargılanan sanıktan pişkin savunma: 'Çocuğum gibi seviyordum'

16 Kasım 2022 Çarşamba, 15:56

Kocaeli'nde 8 Haziran 2020 tarihinde 15 yaşındaki N.Ş., annesinin birlikte yaşadığı üvey babası R.Y.’nin (56) cinsel istismarına maruz kaldığını iddia ederek, suç duyurusunda bulundu.

İfadesi alınan şüpheli R.Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Genç kızın, 2017 yılında da üvey babası tarafından cinsel istismara uğradığı ve şikâyette bulunduğu, aile baskısı sebebiyle şikâyetini geri çektiği öğrenildi.

"ONU ÇOCUĞUM GİBİ SEVİYORDUM"

Üvey kızına istismardan tutuklanan R.Y.'nin Kocaeli 3 Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık ve taraf avukatları katıldı.

Savunması için söz hakkı verilen sanık R.Y., suçlamaları kabul etmeyerek, "N.Ş.’yi kendi öz çocuklarımdan ayırmadım. Onu öpmemin sebebi cinsel amaçla değildir. Onu çocuğum gibi seviyordum" dedi.

26 AY 3 AY HAPİS

Mahkeme heyeti, sanığın cinsel istismar suçunu zincirleme şekilde işlediği kanaatine vararak 26 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.